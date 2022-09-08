Kraliçe II. Elizabeth’in yerine geçen Kral Charles kimdir? İşte İngiltere’nin yeni kralı Charles'in hayatı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kraliçe 96 yaşında iken hayatını kaybetti. Kraliçe II. Elizabeth’in yerine geçen Prens Charles’in hayatı araştırılıyor. Peki Kral Charles kimdir? İngiltere’nin yeni kralı Charles kaç yaşında? Charles Müslüman mı? İşte detaylar…

Bir süredir tedavi gören Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında ölerek İngiltere halkını hüzne boğdu. Elizabeth'in yerine ise son zamanlarda işleri yürüten oğlu Prens Charles geçti. Bu gelişmenin ardından Prens Charles'in hayatı merak ediliyor. Peki Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında? Prens Charles eğitimi nasıl? Prens Charles eşi kim?

4 Kasım 1948 tarihinde Prenses Elizabeth'in oğlu olarak dünyaya gelen ve asıl ismi Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor olan Prens Charles, İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktaydı. Unvanları bakımından da Birleşik Krallık tarihinin görevde bulunan en yaşlı prensi olarak kayıtlara geçmişti.

Prens Charles eğitimi ve gençliği

Yeni İngiltere Kralı Charles'in gençliği de araştırılıyor. İşte Kral Charles'in gençliği...

Prens Charles Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitimini tamamladı. Bu süre içerisinde tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. Eğitim zamanını, ayrıca Avustralya'da eyalet olan Victoria'da Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Galler dili ve tarihi eğitimini Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da aldı.

1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

Prens Charles kaç yaşında?

İngiltere'nin yeni Kralı Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrasında 74 yaşında iken tahta çıktı.

Prens Charles eşi kim?

Yeni İngiltere Kralı Charles, 1981 yılında İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlenmişti. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında Prens'in evlilik dışı Camilla Parker Bowles ile ilişkisi nedeniyle boşandı. Prens, uzun süredir ilişkileri bulunan Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.

Prens Charles Müslüman mı?

İngiltere'de tahta çıkan Charles'in dini merak ediliyor. Charles, geçtiğimiz Ramazan ayında, "Essalamü Aleyküm" diyerek başladığı bir video ile Müslümanlara mesaj yayınlayarak, "İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki Müslümanlar İslam takvimindeki en kutsal ayın başlangıcını beklerken, bu Ramazan ayında, eşimin ve benim yürekten en iyi dileklerimizi herkese iletmek istedim" diye konuştu.

Bu videodan sonra Kral Charles'in Müslüman olup olmadığı araştırıldı. Ancak Charles, İngiltere Kilisesi'ne mensup bir Hristiyan'dır.