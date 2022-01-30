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Kanada’da aşı protestosu! Kamyoncular başkentte, Başbakan kaçtı

Kanada’da yirmi bin kamyoncu ve on binlerce protestocu başkent Ottawa’ya yürüdü. Kanada Başbakan’ı Justin Trudeau, ailesiyle birlikte şehir dışında gizli bir konuma tahliye edildi.

2 Saat Önce
2022-01-30 20:23:09
Kanada’da aşı protestosu! Kamyoncular başkentte, Başbakan kaçtı

Kanada'da yirmi bin kamyoncu ve on binlerce protestocu başkent Ottawa'ya yürüdü. Kanada Başbakan'ı Justin Trudeau, ailesiyle birlikte şehir dışında gizli bir konuma tahliye edildi. Göstericiler “aşı zorunluluğu kaldırılsın” dedi.

Yirmi bin kamyoncu kontak kapattı

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Daily Mail'in haberine göre, Kanada'da kamyon şoförlerinin başlattığı “Özgürlük Konvoyu” hareketi binlerce kişinin desteğiyle büyüdü. Kanada'nın başkenti Ottawa'ya giden şehirlerarası yol üzerinde 72 kilometrelik bir kamyon konvoyu oluştu. On binlerce protestocu, “Aşı zorunluluğu kalksın. Bize bunu dayatamazsınız.” diyerek Başbakanlık ofisine yürüdü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesiyle birlikte şehir dışına tahliye edildi.

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Kanada hükümeti aldığı bir karar ile ABD'ye seyahat eden kamyon şoförlerine Covid-19 aşı zorunluluğu getirdi. Kanadalı kamyon sürücüleri ise, “Zaten yüzde doksanımız aşılı. Biz dayatmalara karşıyız. Kamyonlarımız durursa ülke durur, raflar boş kalır” diyerek tepki gösterdi. Yirmi bin kamyon şoförü kontağı kapattı.

“Başbakan kaçtı!”

Kanada Başbakanı'nın “Ufak bir azınlık” dediği grup, kısa bir süre içinde on binlerce kişiye ulaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Hiçbir eylem bize geri adım attıramaz. Bu hükümete ve bilime karşı bir kalkışmadır” ifadelerini kullandıysa da, protestocuların sayısı artınca başkenti terk etti. Yerel basın, olayı “Başbakan kaçtı!” olarak yorumladı.

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Hareket sosyal medyada da tartışma konusu olurken, ünlü iş adamı Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kamyonculara destek olması çokça konuşuldu.

OdaTv .

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