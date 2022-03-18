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Kadirov'dan Biden'a cevap: Neşe veren haber geldi, ağzımın suyu aktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararı sonrasında Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov açıklamalarda bulundu. Kadirov, Biden'a 'Ağzımın suyu aktı' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-18 09:39:13
Kadirov'dan Biden'a cevap: Neşe veren haber geldi, ağzımın suyu aktı

Resmi Telegram kanalından bir açıklama yapan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya göndereceği silahlar için, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kadirov, "Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak" diye düşündüğünü belirtti. .

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