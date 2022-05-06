Justin Bieber Ferrari olayı nedir? Ferrari Justin Bieber'ı kara listeye mi aldı? Justin Bieber modifiye Ferrari 458 Italia

Justin Bieber Ferrari olayı nedir? Dünya genelinde tanınan Justin Bieber'ın Ferrari olayı gündeme bomba gibi düştü. Ferrari, ünlü şarkıcıyı kara listeye aldı. Justin Bieber Ferrari 458 Italia aracını modifiye etti. Ferrari Justin Bieber'ı kara listeye mi aldı? İşte detaylar...

Dünya genelinde tanınan Justin Bieber'ın Ferrari olayı gündeme bomba gibi düştü. Ferrari, ünlü şarkıcıyı kara listeye aldı. Justin Bieber Ferrari 458 Italia aracını modifiye etti. Ferrari Justin Bieber'ı kara listeye mi aldı? İşte detaylar...

Justin Bieber Ferrari olayı nedir?

İtalyan otomobil şirketi Ferrari, araç sahiplerinin motorda, herhangi bir gövdede modifikasyon yapmasına veya araçlarını boyamalarına izin vermiyor. Yapılacak değişiklikler içinse Ferrari'den özel izin alınması gerekiyor.

Justin Bieber ise 2016 yılında paylaştığı bir Instagram gönderisinde maviye boyadığı ve modifiye ettiği Ferrari'sini paylaşmıştı.

West Coast Customs tarafından modifiye edilen aracın jantları değiştirilmiş ve geniş gövde modifiyesi yapılmıştı. Ferrari ise araç konusunda titiz olması nedeniyle Bieber'ı kara listeye aldı. Ünlü şarkıcı aracı 2017 yılında ise açık artırmaya çıkardı.

Ferrari kara listesindeki ünlü isimler kimler?

Justin Bieber'ın gidiğikara listeye yıllar önce birçok ünlü isim girmişti. Ferrari'nin bugüne kadar kara listeye aldığı ünlü isimler arasında Nicolas Cage, Kim Kardashian ve 50 Cent de bulunuyor.