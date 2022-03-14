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TIMETURK / DÜNYA / Hailey Bieber felç mi geçirdi? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?

Hailey Bieber felç mi geçirdi? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?

Hailey Bieber felç mi geçirdi? Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber, bir sabah kahvaltısında felç benzeri belirtilerle hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Hastalığını sosyal medyada trend olan konunun detayları merak ediliyor. Peki ama Justin Bieber'in eşinin sağlık durumu nasıl? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?

59 Dakika Önce
2022-03-14 19:13:30
Hailey Bieber felç mi geçirdi? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber, bir sabah kahvaltısında felç benzeri belirtilerle hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Hastalığını sosyal medyada trend olan konunun detayları merak ediliyor. Peki ama Justin Bieber'in eşinin sağlık durumu nasıl? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?

Hailey Bieber felç mi geçirdi?

Ünlü model Hailey Baldwin Bieber geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hailey instagram hesanından; “Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” açıklamasını yazdı. .

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