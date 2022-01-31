DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi
Tokayev’den ‘Yeni Kazakistan’ çağrısı
İranlıların resmi makamlara şikayet mektupları 16 kat arttı
Mason Greenwood tutuklandı
İdlib'de Esed rejimiyle muhalifler arasında esir takası
Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?
Mısır'da 10 idam kararı daha!
Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı
Binali Yıldırım, 'kuşdili' ile seslendi
Fransa'da ırkçı saldırı! Müslümanlara ait market kundaklandı
ABD'den 'BM' sözü: Rusya'ya sert baskı yapılacak
Aliye Demirbağ, Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu
Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
Hindistan'da dehşet! Ölüme sebep olmakla suçladıkları kadına tecavüz ettiler
NATO'dan Ukrayna açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / İranlıların resmi makamlara şikayet mektupları 16 kat arttı

İranlıların resmi makamlara şikayet mektupları 16 kat arttı

İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Merkezi, halkın son aylarda sorunlarını ifade etmek amacıyla hükümete gönderdiği talep mektuplarında 16 kat artış olduğunu bildirdi.

41 Dakika Önce
2022-01-31 00:32:42
İranlıların resmi makamlara şikayet mektupları 16 kat arttı

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler ve Şikayetler Genel Müdürü Ruhullah Beyat, İran'da yayımlanan Ferihtegan gazetesine açıklamalarda bulundu.

Beyat, halkın taleplerini iletmekte kullandığı "Halk ve Hükümet Arasındaki Elektronik İletişim Sistemi"ne (Samed) gelen talep ve şikayetlerde ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekti.

Mektupların elektronik ortamda ve elle yazılan mektuplar olarak ikiye ayrıldığına işaret eden Beyat, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin Huzistan eyaletine (27 Ağustos 2021) yaptığı ziyaret sonrası Samed'e gönderilen talep mektupları 16 kat arttı." dedi.

Mektupların 3'te biri ekonomik sorunlarla ilgili

Sayısına dair bilgi vermeyen Beyat, mektupların yüzde 33,5'inin ekonomik sorunlarla ilgili olduğunu aktardı.

Beyat, sisteme giren mektupların, ilgili kurumlar tarafından bir ay içerisinde cevaplandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş