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İngiltere: Ukrayna'ya daha fazla silah vereceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna halkının maruz kaldığı acımasız bombardımanlara karşı bu ülkeye yardım için daha fazla savunma silahı sağlanacağını açıkladı.

58 Dakika Önce
2022-03-18 22:08:59
İngiltere: Ukrayna'ya daha fazla silah vereceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Aberdeen'de İskoç Muhafazakar Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaşta başarısız olacağına her zamankinden daha fazla inandığını dile getirdi.

Putin'in, Ukraynalıların kahramanlığını ve savaşma kararlılığını hafife aldığını belirten Johnson, ülkesinin Ukrayna halkına verdiği desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Johnson, "Acımasız bombardımanlara karşı Ukrayna'ya yardım etmek için daha fazla savunma silahı sağlanacak." dedi.

"İskoçya'da anayasaya ilişkin tartışmaların zamanı değil"

Johnson, İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'un, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için 2023'ün sonuna kadar "referandum sözü" verdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Avrupa kıtamız, 1945'ten bu yana yaşanan en şiddetli savaşla harap olurken ve kamu hizmetleri ile ekonominin COVID-19 salgınından kurtulması gerektiği bir zamanda anayasaya ilişkin tartışmaların zamanı değil." AA .

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