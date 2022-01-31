DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Kuzey Akım 2 gaz fiyatlarını düşürecek
Burkina Faso: Darbeci Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ilan etti
ABD'den Katar'a 'NATO müttefiki' statüsü
Doğan Barış Yaşar: Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla devam ediyor
Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar? 2022 Tezsiz yüksek lisans öğretmen ek ders ücretine zam mı geldi?
İngiltere'den tehdit! ‘Kremlin'in saklanacak hiçbir yeri olmayacak’
Rusya sınıra kaç asker yığacak? Rusya'nn Ukrayna planı ne?
İş İnsanı İsmail Gül: “Ülkemizi Yurt Dışında En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz!”
Inaki Pena, Galatasaray'da
Inaki Pena, Galatasaray'a geldi mi? Inaki Pena kimdir?
Katar'dan AB'ye şartlı gaz teklifi
Vedat Muriqi hangi takıma gitti?
ABD’de Rus elitlere yaptırım hazırlığı
Fed şahinleşti, emtia piyasası sıkıştı
Bakan Pakdemirli’den tarıma destek bütçesi açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'den tehdit! ‘Kremlin'in saklanacak hiçbir yeri olmayacak’

İngiltere'den tehdit! ‘Kremlin'in saklanacak hiçbir yeri olmayacak’

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna yanıt olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi ve genişletilmesini öngören yeni yasaya ilişkin Avam Kamarası'nda konuştu.

1 Saat Önce
2022-01-31 22:20:58
İngiltere'den tehdit! ‘Kremlin'in saklanacak hiçbir yeri olmayacak’

Söz konusu yasayla, otomatik olarak yaptırım uygulanmayacağını ancak Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla sınır ihlali yapması durumunda ilave yaptırımlar için yetkiler sağlayacağını söyleyen Truss, yeni tedbirlerin, İngiltere'nin, varlıkların dondurulması ve seyahatlerin yasaklaması konusunda ABD ve diğer müttefiklerle hareket etmesine izin vereceğini söyledi.

Truss, "İster Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerini destekleyin, ister Kremlin için daha geniş bir öneme sahip olun, size yaptırım gücümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kremlin'in saklanacak hiçbir yeri olmayacak"

Bakan Truss, Kremlin'in içindeki ve çevresindekilerin saklanacak hiçbir yeri olmayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kremlin'in saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eyleminin sorumluluğunu paylaşanların, ağır bir bedelin ödenmesine ortak olacağından emin olacağız. İngiltere'deki varlıkları dondurulacak. Hiçbir İngiliz işletmesi veya birey onlarla işlem yapamayacak ve İngiltere'ye girmeye çalışırlarsa geri çevrilecekler."

Truss, önlemlerin Rusya'ya karşı şimdiye kadarki en sert yaptırım rejimi olduğunu ve Brexit'ten bu yana İngiltere'nin yaklaşımındaki en büyük değişiklik olduğunu sözlerine ekledi.

İngiliz hükümeti, halihazırda yalnızca Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle doğrudan bağlantılı olanlara yaptırım uygulayabilir ancak söz konusu yeni yasa, çok daha geniş yelpazedeki birey ve işletmelere yaptırım uygulanmasına olanak sağlayacak.

"Yaptırım tehdidi, iş dünyasına yönelik gizlenmeyen bir saldırı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin Rus şirketlerine yönelik olası yeni yaptırımlarını, "iş dünyasına yönelik gizlenmeyen saldırı" olarak tanımlamıştı.

Peskov, "Bu Londra'dan gelen çok endişe verici bir açıklama, bence sadece bizim için değil, şirketlerimiz için de endişe verici." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın, ulusal çıkarlarını gözeterek yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceğini belirten Peskov, "Tek bir ülkenin Rus iş dünyasına saldırısı, elbette, misilleme önlemleri alınması gerektiği anlamına gelir ve bu önlemler, yalnızca kendi çıkarlarımızı dikkate alarak şekillendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş