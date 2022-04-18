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İlk görüntü! Rusya'nın Moskva gemisi işte böyle battı

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

1 Saat Önce
2022-04-18 12:11:54
İlk görüntü! Rusya'nın Moskva gemisi işte böyle battı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna füzesiyle batırılan geminin son anlarına ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerin bu tahliye işlemi sırasında cep telefonları ile çekildiği belirtiliyor.

Geminin battığını kabul eden Rusya'dan sosyal medyaya sızan fotoğraflar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

RUSYA DÜN PAYLAŞMIŞTI

Rusya dün Moskva mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor.

Söz konusu paylaşımda 'Moskva'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' ifadesine yer verilmişti.

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SES KAYITLARI YAYINLANDI

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyada yayınlandı, ses kaydında, Ukraynalı askerlerinin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

GRİBOV'A MADALYA

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi. .

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