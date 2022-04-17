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Batırılan Rus gemisinin mürettebatı! Ruslar paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin 120 kişilik mürettebatının ve Rus komutanın görüntülerini paylaştı.

2022-04-17 22:45:08

Ukrayna'nın füzeyle vurduğu Rus gemisi Moskova'nın mürettebatı, günler sonra ilk kez görüntülendi. Gemi battı ancak mürettebata ne olduğu konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Neptün füzeleriyle vurarak batır Rus kruvazöründe görevli mürettebatın videosunu sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Karadeniz filosunun sancak gemisi olan Moskova kruvazörünün Odessa yakınlarında battığını açıkladı.

Bakanlık bu defa, Ukrayna tarafından Neptün füzeleri ile batırıldığı iddia edilen gemide görevli mürettebatın görüntülerini paylaştı.

26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskova mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görüntülendi.

Paylaşımda “Moskova'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir” denildi.

NTV

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