İdlib'de Esed rejimiyle muhalifler arasında esir takası

İdlib kırsalında Beşar Esed rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhalifler arasında esir takası yapıldı.

İdlib kırsalında Beşar Esed rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhalifler arasında esir takası yapıldı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Beşar Esed rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhalifler arasında 3 gün süren müzakerelerin ardından esir takasının yapılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Ceyş el İzze grubuyla Esed rejimine bağlı güçler arasında gerçekleştirilen takas kapsamında bir İranlı subayın cesedi ile 5 rejim askeri karşılığında 3 muhalif savaşçı rejim tarafından serbest bırakılacak.

MepaNews .