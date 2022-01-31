İdlib'de Esed rejimiyle muhalifler arasında esir takası
İdlib kırsalında Beşar Esed rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhalifler arasında esir takası yapıldı.
2022-01-31 00:01:35
İdlib kırsalında Beşar Esed rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhalifler arasında esir takası yapıldı.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Beşar Esed rejimine bağlı güçlerle Suriyeli muhalifler arasında 3 gün süren müzakerelerin ardından esir takasının yapılması konusunda uzlaşma sağlandı.
Ceyş el İzze grubuyla Esed rejimine bağlı güçler arasında gerçekleştirilen takas kapsamında bir İranlı subayın cesedi ile 5 rejim askeri karşılığında 3 muhalif savaşçı rejim tarafından serbest bırakılacak.
MepaNews .
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