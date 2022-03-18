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Esed rejimi ile Pakistan arasında flaş gelişme

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile Pakistan, turizm alanında iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

1 Saat Önce
2022-03-18 15:51:40
Esed rejimi ile Pakistan arasında flaş gelişme

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, mutabakat zaptı Esed rejiminin turizm bakanı Muhammed Rami Martini ile Pakistan'ın Şam Büyükelçisi Said Muhammed Han tarafından başkent Şam'da imzalandı.

Turizm sektöründe çeşitli alanlardaki iş birliğinin ele alındığı ön anlaşmada rejim ile Pakistan arasındaki turizmin geliştirilmesi, eğitim ve turizm yatırım fırsatlarının tanıtımı konusunda deneyimlerin paylaşımının yanı sıra turizm ve seyahat acentelerine teşvik konuları yer aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, detaylara değinmeden Esed rejimiyle yaptıkları anlaşmayı doğruladı.

Öte yandan, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da Eylül 2021'de, 22 yıl aranın ardından, Esed rejimiyle çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmek isteyen Pakistan'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ilk yolcu seferini gerçekleştirmişti. .

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