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Esad'dan 11 yıl sonra Körfez ülkesine sürpriz ziyaret

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Esad'dan 11 yıl sonra Körfez ülkesine sürpriz ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri El Maktum ile görüştüğü belirtildi.

3 Saat Önce
2022-03-19 08:16:44
Esad'dan 11 yıl sonra Körfez ülkesine sürpriz ziyaret

Suriye rejimi lideri Beşar Esad, 2011'den bu yana ilk kez BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE'yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.

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Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Esad'a Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi eşlik etti. .

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