''Dünyanın en yaşlı insanı'' iddiası: 200 yaşında!

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen bir adamın videosu sosyal medyada gündem oldu.

118 yaşındaki Kane Tanako ‘Dünyanın En Yaşlı İnsanı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı. Sosyal medyada yayılan bir görüntünün onu tahtından edeceği konuşuldu.

Youtube'da yayınlanan bir videoda adamın 200 yaşında olduğu iddia edilirken, TikTok'ta yayılan bir videoda ise adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edildi. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili açıklama yaparak iddialara cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada yayılan görüntünün sonrasında yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu açıkladı. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın Türk olmadığını Taylandlı olduğunu söyledi.

200 yaşında olduğu iddia edilen adamın videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Taylandlı adamı dahil eden kullanıcılar, "Adam ölmüş zaten gömmeyi unutmuşlar", "Azrail unutmuş adamı" yorumlarını yaptı. .