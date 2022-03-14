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Çok konuşulacak iddia! Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı

ABD'de faaliyet gösteren bir istihbarat şirketinden çok konuşulacak Putin iddiası geldi.

12 Dakika Önce
2022-03-14 08:23:50
Çok konuşulacak iddia! Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı

Daily Star'ın haberine göre Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini hissediyor. Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.

KENDİSİNİ TECRİT ETTİ!

İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.

Batı medyası Putin-Macron toplantısındaki masayı konuşuyor
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