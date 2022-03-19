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Çin'de bir yıl sonra ilk! Koronavirüs ölümleri tekrar başladı

Koronavirüsün ortaya çıktı Çin'de, 1 yılın ardından ilk kez virüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-03-19 11:17:50
Çin'de bir yıl sonra ilk! Koronavirüs ölümleri tekrar başladı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin, 2021 yılının ocak ayından bu yana ilk kez virüs nedeniyle can kaybı yaşadı. Ulusal Sağlık Komisyonu, iki hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Ölümler, son dalganın merkezi haline gelen Jilin eyaletinde kaydedildi.

VAKALAR TEKRAR ARTIYOR

Çin'de uzun süredir kontrol altında olan salgın son haftalarda artışa geçti. 2022'nin ilk 3 ayında geçen senenin tamamından daha fazla sayıda yeni vaka açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 31 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Çin'de toplam 4 bin 638 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. .

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