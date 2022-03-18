Borisov'un gözaltına alınması siyasi gerilime neden oldu

Parlamentoda ana muhalefet konumundaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin lideri ve 2021 yılına kadar ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Boyko Borisov’un dün gözaltına alınması, ülkede siyasi gerginliğe neden oldu.

Borisov ile iki dönem maliye bakanlığı yapan Vladislav Goranov ve Borisov'un özel kalem müdürü Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alınmasının ardından evlerinde arama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Sözcüsü Siyika Mileva, İçişleri Bakanlığının operasyonla ilgili kendilerine bilgi ulaştırmadığını söyledi.

Borisov'un avukatı Menko Menkov, yaptığı açıklamada, Borisov'un gözaltına alınmasının gerekçesinin "tehditle para sızdırmak" olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Borisov ve çevresindekilerin Avrupa Savcılığına ulaşan ve büyük çaplı yolsuzluk iddiaları içeren 120 suç duyurusuna dayalı soruşturmalar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Borisov döneminde ülkenin kumar ve milli piyango sektöründe yıllarca tekel sahibi olarak servet yapan Vasil Bojkov, işini rahatlıkla yürütebilmek için dönemin maliye bakanı Vladislav Goranov üzerinden Borisov'a her ay net kazancının yüzde 10'unu rüşvet olarak verdiğini ve bunun belgelerini de sakladığını bildirmişti. Bojkov, verdiği haracın toplam bedelinin 30 milyon avroyu aştığını öne sürmüştü.

Vasil Bojkov, Borisov ve Goranov ile yaşadığı bir kriz yüzünden Dubai'ye kaçmıştı.

Borisov ve diğer gözaltına alınanların Sofya Merkez Emniyet Müdürlüğüne götürülmesinin ardından Sofya'nın çeşitli bölgelerinde GERB karşıtları havai fişek gösterileri düzenledi

- GERB partisinin tepkisi

Borisov ve yakın çevresindeki kişilerin gözaltına alınması, partinin gençlik yapılanması önderliğinde protestolara neden oldu. Genç partililer, aramalar sırasında Borisov'un Sofya'daki evi çevresinde toplanarak polislere engel olmaya çalıştı.

Öte yandan GERB partisi milletvekilleri, bugün, İçişleri Bakanı Boyko Raşkov'un ülkede 1989 yılında sona eren eski komünist rejiminin uyguladığı siyasi şiddetin benzerini uygulamakla suçladı.

240 üyeli parlamentoda 59 kişilik gruba sahip ana muhalefet GERB partisinin tüm milletvekilleri başbakanlık binasının önünde düzenlenen mitinge katıldı.

GERB milletvekilleri, Başbakan Kiril Petkov hükümetine yönelik “İstifa” sloganı atan göstericilere hitaben konuşmalarında erken seçim yoluna girdiklerini ve Borisov'u savunmak üzere her gün iktidar karşıtı protesto gösterileri düzenleyeceklerini bildirdi.

Göstericiler, daha sonra Parlamento binasına doğru yürüyüş yaparak hükümet ve Cumhurbaşkanı Rumen Radev karşıtı sloganlar attı.

- Başbakan Kiril Petkov'un tutumu

Başbakan Kiril Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Avrupa Savcılığının soruşturma çalışmaları devam ederken gelecek günlerde ulusal savcılığımızın asli görevine dönüp dönmeyeceğini göreceğiz. (Borisov ile alakalı) Bu soruşturmayla ilgili ben de tanık olarak ifade verdim. Başbakan olarak görevim tüm makamlara yasal çalışmalarını yerine getirmelerine özgürlük sağlamaktır. Kimse gerçeklerden korkmamalı. Bulgaristan'da ‘dokunulmazlık zırhı olduğunu' düşünenlerden korkumuz olmazsa Bulgaristan gerçekten iyiye doğru değişebilir.” dedi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığının artık devreye girmesi ve görevini yapması gerektiğini de vurgulayan Petkov, “O kadar çok suç ihbarı gelmişken savcılık artık neler yapması gerektiğinin farkında olmalı. Bulgaristan savcılığı (bugüne kadar) hiçbir şey yapmadığı için büyük suç kaçakları serbest dolaşmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev, Borisov ve çevresi ile ilgili yürütülen soruşturmaların "devlet bütçesine yaklaşık 300 milyon avro zarar vermekle" alakalı olduğunu bildirdi. .