Bilim insanları uyardı: Ölümcül süper bakteri domuzlardan insanlara geçebilir

Bilim insanları, tehlikeli bir süper bakteri türünün domuzlardan insanlara yayılabileceğine dair kanıtlar elde etti.

Danimarka Statens Serum Enstitüsü'nden Soren Persson, Kopenhag Üniversitesi'nden Semeh Bejaoui ve Dorte Frees'in yürüttüğü araştırmada Latince adı Clostridioides difficile olan bir süper bakteriye odaklanıldı.

Bejaoui, "Araştırmamız, C difficile'nin hayvanlar ve insanlar arasında değiş tokuş edilebilen antimikrobiyal direnç genleri için bir depo görevi gördüğünü ortaya koyuyor" dedi.

Bu endişe verici keşif, antibiyotik direncinin önceden düşünülenden daha geniş bir alana yayılabileceğini gösteriyor ve çiftlik hayvanlarından insanlara uzanan direnç zincirindeki bağlantıları doğruluyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Bejaoui liderliğindeki ekip, çiftlik hayvanlarında C. difficile'nin görülme sıklığını araştırdı. Domuzlar üzerinde çalışan ekip, bakterinin insanlara sıçrayıp sıçramadığını görmek için Danimarka'daki hastanelerden klinik örnekler topladı ve verilerini bunlarla karşılaştırdı.

"NİHAYETİNDE İNSANLARI ENFEKTE EDECEK"

Bejaoui, "Domuzlardan izole ettiğimiz suşların, aynı dönemde insanlarda görülenlerle genetik açıdan aynı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı:

"Çalışmamızın netleştirdiği nokta, antibiyotiklerin kullanıldığı çiftliklerin dirençli suşların gelişmesine neden olan koşullar yarattığı ve bunların nihayetinde insanları enfekte edeceği."

Ekip, bulgularını pazar günü Lizbon'da düzenlenecek Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde sunacak.

C. difficile insan bağırsağını enfekte ediyor ve günümüzde kullanılan üç antibiyotik dışında hepsine dirençli. Bazı suşlar, yaşlılarda ve hastane hastalarında bağırsak iltihabını ve hayati tehlike arz eden ishali tetikleyebilen toksinler üreten genler içeriyor.

12 BİN 800 ÖLÜME NEDEN OLDU

Söz konusu bakteri, gelişmiş ülkelerdeki en büyük antibiyotik direnci tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD'de 2017'de tahmini 223 bin 900 enfeksiyona ve 12 bin 800 ölüme neden oldu ve sağlık sisteminde 1 milyar dolardan fazla zarara sebebiyet verdi.

Doktorlar ve bilim insanları, antibiyotikle tedavi edilemeyen virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için antibiyotik reçete etmenin, bakteriler arasında direncin yayılmasına yol açtığına dair yıllardır uyarıyor.

Buna ek olarak, antibiyotiklerin hayvanlara (çoğunlukla domuz ve kümes hayvanlarına, bazen de sığırlara) verildiği çiftliklerde de tehlike giderek büyüyor.

Dünya Sağlık Örgütü eski genel müdürü Margaret Chan, "Antimikrobiyal direnç Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde artıyor" diye konuştu: "Birinci basamak antimikrobiyallerimizi kaybediyoruz. Yerine koyacağımız tedaviler daha maliyetli, daha toksik ve çok daha uzun tedavi süreleri gerektiriyor. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde tedavi gerektirebiliyor."

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği'ne göre, her yıl ilaca dirençli enfeksiyonlar nedeniyle yaklaşık 750 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor ve 2050'ye kadar bu sayı 10 milyona ulaşabilir. .