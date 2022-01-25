Biden, küfrettiği muhabirden özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon ile ilgili soru sorduğu için küfrettiği Fox News Muhabiri Peter Doocy'i arayarak özür diledi.

Amerikan basınına değerlendirmede bulunan konuya yakın kaynaklar, Joe Biden'ın söz konusu olayın ardından Fox News Muhabiri Peter Doocy'i aradığını ve özür dilediğini açıkladı. Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum" dediğini söyledi.

"BİDEN, ARAMIZDAKİ HAVAYI YUMUŞATTI"

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine, "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

MİKROFONUNU AÇIK UNUTAN BİDEN DOOCY'E KÜFRETMİŞTİ

Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptıktan sonra mikrofonunu kapatmayı unutmuştu.

Fox News Muhabiri Peter Doocy Doocy, Biden'a "Enflasyonun ara seçimler öncesinde siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz?" diye seslendi. Biden'ın alaycı bir tavırla, "Enflasyon harika tabii, daha fazla enflasyon olsun. Ne aptal bir O. Ç.” dediği anlar kameralara yansımıştı. .