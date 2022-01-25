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Biden'dan enflasyon sorusu soran muhabire hakaret ve küfür

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine enflasyon ile ilgili soru soran muhabire hakaret etti.

34 Dakika Önce
2022-01-25 07:25:49
Biden'dan enflasyon sorusu soran muhabire hakaret ve küfür

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu bir toplantı düzenledi.

Toplantı öncesi gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Biden, daha sonra mikrofonunu kapatmayı unuttu.

Biden'ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e "Ne aptal birisi" deyip ardından küfür etti.

Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekti.

ABD'de Biden yönetimi son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021'nin kasım ve aralık aylarında ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü. .

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