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''Altın Kız'' Betty White'ın ölüm nedeni açıklandı

Altın Kızlar dizisiyle tanınan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Betty White'ın ölüm nedeni açıklandı.

2 Saat Önce
2022-01-11 11:56:35
''Altın Kız'' Betty White'ın ölüm nedeni açıklandı

2021'e veda ettiğimiz dakilarda Betty White'ın ölüm haberi herkesi sarsmıştı.

Altın Kızlar dizisinin yanı sıra 80 yıllık bir kariyere sahip olan ünlü oyuncu Betty White'ın 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni açıklanmamıştı.

TMZ'in elde ettiği bilgiye göre ünlü oyuncu Betty White, kısa bir süre önce geçirdiği felce bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

'Altın kız' Betty White hayatını kaybetti
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Raporda felç sonucu White'ın beynine yeterince kan gitmediği ve doku hasarı oluştuğu öğrenildi.

White'ın felce rağmen uyanık olduğu ve konuşabildiği, ölümünün ise uykusunda gerçekleştiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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