ABD: Ölen 19 çocuk aynı sınıftan

ABD’nin Texas eyaletinde 19 çocuğun ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği silahlı okul saldırısı ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor.

Ülkede "saldırı silahlarına yasal düzenleme" tartışmaları yeniden alevlenirken, Uvalde'deki Robb İlkokuluna yapılan saldırı ile ilgili detaylar yetkililer tarafından paylaşılmaya başlandı.

Basına konuşan Texas Halk Güvenliği Departmanından Christopher Olivarez, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un kendini 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu bir sınıfa kapatarak, önüne çıkan herkesi acımasızca vurduğunu belirtti.

Polisin, yaklaşık 25-30 öğrencinin bulunduğu sınıfın camlarını kırarak kendileri ile çatışmaya giren saldırganı etkisiz hale getirdiğini anımsatan Olivarez, hayatını kaybeden 19 öğrenci ve 2 öğretmenin de aynı sınıftan olduğu bilgisini paylaştı.

Olivarez, saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediğini, güvenlik birimlerinin Ramos'un sosyal medya hesapları üzerine incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

Ramos'un saldırı esnasında üzerinde özel polis ekipleri (SWAT) tarafından kullanılan şarjör ve ekstra mühimmat taşıyan taktik bir yelek bulunduğu aktarıldı.

Saldırı sırasında bina içinde kendilerini sınıflara kilitleyen diğer öğrenci ve okul çalışanlarının da polisin dışarıdan pencereleri kırmasıyla güvenli bir yere tahliye edildiği aktarıldı. AA