ABD neden toplu silahlı saldırı görülen tek ülke?

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısından sonra ülkedeki 'silah kültürü' tekrar tartışmaya açıldı.

Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler "bireysel silahlanma hakkına" yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD'deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı.

Haberde, ABD'nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekilerek, silaha sahip olma ve etkileri diğer ülkelerle grafik üzerinde karşılaştırılarak aktarıldı.

Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD'de her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları'nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0,2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı.

ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ettiği kaydedildi.

ABD, dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke

ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi.

Yine ABD nüfusunun dünya genelindeki nüfusa oranının yüzde 4 olduğu ancak dünyada ateşli silahlarla edilen intiharların yüzde 44'üne sahip olduğu ifade edildi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin yarısında 1998-2019 arasında en az bir toplu silahlı saldırı gerçekleştiği ancak başka bu süre zarfında hiçbir ülkede 8'den fazla olay meydana gelmezken, ABD'de 100'den fazla toplu silahlı saldırı meydana geldiği ve bu olaylarda 2 binden fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

ABD'nin dünyada her yıl toplu silahlı saldırı görülen tek ülke olduğu vurgulanarak, "toplu silahlı saldırı" tanımı ile de fail hariç en az 4 kişinin öldürüldüğü olayların kastedildiği, bu tanıma kar amaçlı suç faaliyetlerinin, aile cinayetlerinin veya benzeri şiddet içeren olayların dahil edilmediği belirtildi.

ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ü silahlı bir evde yaşıyor

Gallup firmasının Ekim 2020'de yaptığı ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ünün silahlı bir evde yaşadığına ve yaklaşık üçte birinin kişisel olarak silah sahibi olduğuna işaret edildi.

ABD'nin dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri olduğu, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala'da ise silah mülkiyeti oranının ABD'nin neredeyse onda biri olduğunun altı çizildi.

Dünyadaki birçok ülke silahlı şiddet olaylarına karşı yasal önlem alıp mücadele ederken, binlerce can kaybına rağmen, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yaklaşık yarısının daha katı silah yasalarını ve siyasi reformları desteklediği, toplumdaki bu tutumun da ölümcül şiddet döngüsünü devam ettirdiği değerlendirmesi yapıldı. AA .