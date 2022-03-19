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ABD'den ''Donetsk'te Amerikan askerleri öldürüldü'' iddialarına yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

3 Saat Önce
2022-03-19 07:37:18
ABD'den ''Donetsk'te Amerikan askerleri öldürüldü'' iddialarına yanıt

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Porter, "Donbas'ta 3 ABD askerinin öldürüldüğüne dair geniş bir haber var ki bu açıkça yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır." dedi.

Ukrayna'da ABD askerinin olmadığını söyleyen Porter, "Bu yanlış haberde kullanılan görüntüler 2018 yılına ait ve resimde tasvir edilen askerler ise 2019'da güvenli bir şekilde evlerine döndüler. Onlar güvendeler ve makalede yanlış bir şekilde iddia edildiği üzere Donetsk'te öldürülen ABD'li paralı askerler değiller." ifadesini kullandı. .

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