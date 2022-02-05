DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gaziantep FK - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar?
3 lidere HDP'li Oya Ersoy tepkisi: 'Nerdesiniz? Niye toz oldunuz?'
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma: Bulgular ciddi ve yeterli
Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık yardım
1110 kişilik kadro ihdası Resmi Gazete'de
CHP'li Gürsel Tekin kendisinden 26 yaş küçük spiker ile evlendi
Ahmet Hakan'dan Davutoğlu’na yanıt: 'Al sana çizgi değişimi'
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Rusya'nın en zengin kadınından 'Para nasıl, nereye harcanır' dersi
Morgan Stanley: Tarihteki en büyük parasal sıkılaşma geliyor
Netflix'in büyük rakiplerinden HBO Max Türkiye'ye geliyor
Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler için acele kamulaştırma kararı
Kafede tepki çeken uygulama: Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır
ABD'deki Halkbank davası ile ilgili yeni gelişme

TIMETURK / DÜNYA / ABD'deki Halkbank davası ile ilgili yeni gelişme

ABD'deki Halkbank davası ile ilgili yeni gelişme

ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası'nın talebini kabul etti ve temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

2 Saat Önce
2022-02-05 07:20:32
ABD'deki Halkbank davası ile ilgili yeni gelişme

ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu.

Halk Bankası avukatları Yüksek Mahkeme'ye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor, Halk Bankası'nın talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

ABD'de devam eden Halk Bankası davasında kritik gelişme
İLİŞKİLİ HABERABD'de devam eden Halk Bankası davasında kritik gelişme

Halk Bankası avukatları 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.

Halk Bankasına, 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal' suçlaması yöneltiliyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş