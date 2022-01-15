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ABD'de devam eden Halk Bankası davasında kritik gelişme

ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

3 Saat Önce
2022-01-15 08:03:59
ABD'de devam eden Halk Bankası davasında kritik gelişme

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.

Bu kararın ardından, Halk Bankasının Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halk Bankasına, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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