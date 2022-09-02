30 Ağustos mesajını silen NATO'dan yeni ''Türkiye'' paylaşımı

Yunanistan’ın nota vermesinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü kutladığı paylaşımını silen NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), yeni bir mesaj paylaştı.

Düzenli olarak ittifaka üye ülkelerin bağımsızlık günlerini kutlayan paylaşımlar yapan ve karargâhı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Salı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutladığı paylaşımı Yunanistan'ın tepkisinden sonra silmişti.

Mesajın silinmesine tepki gösteren Türk yetkililer, konuyu NATO'ya taşıdı. Durumun “kabul edilemez” olduğunu belirten Türk yetkililer, LANDCOM'un 30 Ağustos mesajlarını hep yayımladığını ve Yunanistan'ın da bu paylaşımlara dair bir itirazı olmadığını söyledi.

Bunun üzerine yeni bir paylaşım yapan LANDCOM'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Salı günü LANDCOM müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlamıştır. Ev sahibimiz Türkiye'ye minnettarız. 30 müttefikimize ittifaka yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.”

BAĞIMSIZLIK İFADESİ YER ALMADI

Daha önceki paylaşımında, “Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve Zafer Bayramı kutlamalarında, NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız” ifadelerini kullanan NATO'nun bu kez “bağımsızlık” ifadesine yer vermemesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutladığı paylaşımını Yunanistan'ın nota vermesinin ardından kaldırdı. LANDCOM paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nı etiketlemiş ve Türkçe olarak, “Zafer Bayramınız kutlu olsun” demişti. Paylaşımın İngilizce olarak devam ettiği kısımda ise LANDCOM şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve Zafer Bayramı kutlamalarında, NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız.”

YUNANİSTAN'DAN TEPKİ: “KABUL EDİLEMEZ”

Yunanistan ise paylaşımı “tatsız” ve “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO daimi temsilcilerinin paylaşımı kınayan bir nota verdiğini ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmî şikayette bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunan ordusunun benzer bir şikayet NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) ileteceğini de aktardı.

LANDCOM'un salı (30 Ağustos) erişilebilen gönderisi, Yunanistan'ın notasının ardından dün (31 Ağustos) akşam saatlerinde silindi.

LANDCOM'un Twitter hesabı, düzenli olarak ittifaka üye ülkelerin bağımsızlık günlerini kutlayan paylaşımlar yapıyor. LANDCOM, 30 Ağustos 2021'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamıştı.

Kaynak: Medyascope .