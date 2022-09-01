NATO, Yunanistan'ın rahatsız olduğu ''30 Ağustos'' paylaşımını sildi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı tarafından Türk askerlerinin fotoğrafıyla paylaşılan gönderide, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı etiketlenmiş; Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti.

Paylaşımın devamında ise İngilizce olarak, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından kaldırdı.

NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş; NATO'nun paylaşımını 'kabul edilemez bir adım' olarak nitelendirmişti.

Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken, 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü de kutlamıştı. .