Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? Serap Hanım hangi yemekleri yaptı? 21 Ekim Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) kaç puan aldı?

Serap Hanım ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni yarışmacıları ile yeni haftada izleyicilerin karşısına çıktı. Haftanın 5. günü yani Cuma günü yarışacak olan Serap Hanım'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Serap Hanım kimdir? Serap Hanım hangi yemekleri yaptı? 21 Ekim Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) kaç puan aldı? soruları yarışmayı takip edenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması yeni haftaya yeni yarışmacılar ile merhabe dedi. 17-21 Ekim tarihleri arasında her gün 1 yarışmacı yemek yapacak ve diğer yarışmacılardan en yüksek puanı almaya çalışacak. 21 Ekim Cuma günü yarışacak olan Serap Hanımın kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) kimdir? sorusuna yanıt internetten araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 5. gün yarışmacısı Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) olacak.

Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) İstanbul'da yaşıyor. Güzellik salonu işletmeciliği bulunan Serap Özbey Şendil aynı zamanda yemek yapmayı da seven birisi. Günün uzun bir bölümünü mutfakta geçiren Serap Hanım yarışmacılara el lezzetini tattırmak için muhteşem bir menü hazırlıyor.

Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) 21 Ekim Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında menüsünü sunacak.

Serap Hanım hangi yemekleri yaptı?

21 Ekim'de yayınlanacak olan programda Serap Hanım (Serap Özbey Şendil) mutfağa girecek. Serap Hanım'ın hangi yemekleri yapacağı ise henüz belli değil.

21 Ekim Serap Hanım kaç puan aldı?

Yarışmanın kazananı 21 Ekim Cuma günü alınacak puanların ardından belli oalcak. Serap Hanım'a verilen puanların ardından haftanın kazananı açıklanacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları (17-21 Ekim)

1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım

2. gün yarışmacısı : Emir Bey

3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım

4. gün yarışmacısı : Emrah Bey

5. gün yarışmacısı : Serap Hanım

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hakkında

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programıdır. Program, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 yıl ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı, yarışma daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015 tarihinde ilk finalini yaptı. Toplam 6 sezon yayımlandı. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. .