İrem Helvacıoğlu estetik mi yaptırdı? Sosyal medyada güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun hayranları ikiye bölündü. Oyuncunun estetik haberi, sevenlerinin tartışmasına neden oldu. Bilmeyenler ise 'İrem Helvacıoğlu burnunu mu yaptırdı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Sosyal medyada güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun hayranları ikiye bölündü. Oyuncunun estetik haberi, sevenlerinin tartışmasına neden oldu. Bilmeyenler ise "İrem Helvacıoğlu burnunu mu yaptırdı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu estetik mi yaptırdı?

İrem Helvacıoğlu burnunu mu yaptırdı? Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırdı.

Takipçiler ikiye ayrıldı

İrem Helvacıoğlu'nun çekimlerdeki fotoğrafının altına takipçileri yorum yağdırdı. Oyuncunun estetikli hali için "güzel olmuş" diyen de, "eski hali güzeldi, ne gerek vardı" diyen de oldu. Yorum sizlerin.

İrem Helvacıoğlu hayatı ve yaşı

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncu şu an 32 yaşında.