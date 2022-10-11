Yasak Elma 150. bölüm izle | Yasak Elma son bölüm Zeynep mi geldi?

Yasak Elma 150. bölüm izle | Son sezonunu yaşayan Yasak Elma dizisinin 150. bölümünde sürpriz bir isim ekrana döndü. Zeynep'in farklı bir imajla gelmesi herkesi şaşırttı. Peki ama son bölümde neler oldu? Yasak Elma son bölüm Zeynep mi geldi? İşte detaylar.

Yasak Elma 150. bölüm izle | Son sezonunu yaşayan Yasak Elma dizisinin 150. bölümünde sürpriz bir isim ekrana döndü. Zeynep'in farklı bir imajla gelmesi herkesi şaşırttı. Peki ama son bölümde neler oldu? Yasak Elma son bölüm Zeynep mi geldi? İşte detaylar.

Yasak Elma 150. bölüm izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 150. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Ender'in Yıldız'ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken. Ender ve Yıldız, Caner ve Emir'i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar. Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, beklenmedik bir misafir hayatlarına girecektir.

Yasak Elma son bölüm Zeynep mi geldi?

Yıldız'ın ablası rolünde yer alan Sevda Erginci diziye geri döndü fakat Erginci'nin birkaç bölüm sonra diziden tekrar ayrılacağı söyleniyor.