Yasak Elma 147.bölüm | Yasak Elma yeni sezon yeni bölüm izle | Yasak Elma yeni oyuncu kadrosu

Yasak Elma 147.bölüm | 6.sezon tarihi merakla beklenen Yasak Elma'nın fragmanı yayınlandı. Yakında yayınlanacak olan diziye yeni oyuncular dahil oluyor. Doktorlar dizisiyle büyük üne kavuşan Bekir Aksoy kadroya dahil oldu. Yasak Elma yeni oyuncu kadrosu, yeni bölüm linki ve detayları.

Yasak Elma 147.bölüm | 6.sezon tarihi merakla beklenen Yasak Elma'nın fragmanı yayınlandı. Yakında yayınlanacak olan diziye yeni oyuncular dahil oluyor. Doktorlar dizisiyle büyük üne kavuşan Bekir Aksoy kadroya dahil oldu. Yasak Elma yeni oyuncu kadrosu, yeni bölüm linki ve detayları.

Yasak Elma 147.bölüm ne zaman?

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Yasak Elma'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Dizinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Fakat dizide yeni yüzler yer alıyor.

Yasak Elma 147.bölüm

Dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra Yasak Elma 147.bölümü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma yeni oyuncu kadrosu

Beş başarılı sezonu geride bırakan, Yasak Elma 6. ve iddialı sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye bu sezonda Bekir Aksoy ve Ece Özdikici katılacak.