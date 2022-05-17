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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 142. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (142.bölüm) tek parça full HD izle | Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 142. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (142.bölüm) tek parça full HD izle | Yasak Elma son bölüm izle

Yasak Elma 142. bölüm izle | Entrikalarıyla ünlenen, bir o kadar da komik sahneleriyle izleyicisini ekrana bağlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (142.bölüm) tek parça full HD izle...

2 Saat Önce
2022-05-17 08:52:01
Yasak Elma 142. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (142.bölüm) tek parça full HD izle | Yasak Elma son bölüm izle

Entrikalarıyla ünlenen, bir o kadar da komik sahneleriyle izleyicisini ekrana bağlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Yasak Elma son bölümde neler yaşandı? Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (142.bölüm) tek parça full HD izle...

Yasak Elma 142. bölüm izle

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 142.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yasak Elma yeni bölüm konusu

Kumru ve Ekin'in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur. Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.

Yasak Elma sezon finali ne zaman?

Sezon finali konusunda henüz net bir açıklama gelmedi fakat dizinin yaz aylarında tatil yapacağı biliniyor. Biran Damla Yılmaz konuyla ilgili sorulan soruya "Sezon finalinin yaklaşmasıyla birlikte dizi yoğunlaştı. Çok yorulup, çok eğleniyoruz. Ekip mükemmel" cevabını verdi.

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