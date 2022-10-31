Yargı 41. bölüm izle tek parça Kanal D | Yargı yeni bölüm konusu ve tek parça izle ekranı

Yargı 41. bölüm izle tek parça Kanal D | Yargı dizisi ikinci sezonuna kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizi bu haftaki bölümünde tüyler adeta diken diken oldu. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Yargı yeni bölüm konusu ve tek parça izle ekranı.

Yargı 41. bölüm izle tek parça Kanal D | Yargı dizisi ikinci sezonuna kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizi bu haftaki bölümünde tüyler adeta diken diken oldu. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Yargı yeni bölüm konusu ve tek parça izle ekranı.

Yargı 41. bölüm konusu

Ilgaz herkesin aradığı psikopatın kimliğini ortaya çıkarmıştır. Şimdi sırada gerekli delilleri bulma ve adaleti sağlama vaktidir. Ceylin ise bir yandan yaşadığı travmanın izlerini üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan da kafasını kurcalayan bir sorunun cevabının peşindedir. Peki taksiciye içeride neler oldu?

Yargı 41. bölüm izle

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Yargı'nın 41. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yargı'da Selda Bağcan şarkısı

Yargı dizisinin 41'inci bölümünde şarkıcı Selda Bağcan'ın “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde” parçası yayınlandı. Toygar Işıklı'nın yorumu ile seyirci karşısına çıkan şarkı, Pars'ın Neva'nı ölümü üzerine yaşadığı acıyı gözler önüne serdi ve duyguyu hissettirdi.