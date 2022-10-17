Yargı 39 bölüm izle | Kanal D Yargı dizisi son bölüm tek parça full HD izle!

Yargı 39 bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin son bölümü büyük merak uyandırdı. Katille ilgili Ilgaz çok büyük bir delil buldu. Peki ama son bölümde başka neler yaşandı? Soruların yanıtları için Yargı dizisi son bölüm tek parça full HD izle!

Yargı 39 bölüm izle | Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin son bölümü büyük merak uyandırdı. Katille ilgili Ilgaz çok büyük bir delil buldu. Peki ama son bölümde başka neler yaşandı? Soruların yanıtları için Yargı dizisi son bölüm tek parça full HD izle!

Yargı 39 bölüm izle

Ilgaz katilinin bir açığını bulmak için çırpınır. Ilgaz, Ceylin'i kaybetme korkusu yüzünden büyük bir yıkıma uğrar.

Başsavcı pars kardeşinin katilini bulmak için çabalarken kendisini farklı bir yolda bulur.

Yeni "hedef aile"nin neden seçildiği yavaş yavaş gün yüzüne çıkar.

Yargı dizisinin 39 bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

En başta Ceylin olmak üzere içeriye kapatılan herkes katilin psikolojik, manipülatif oyunları ile mücadele etmek zorundadır.

.