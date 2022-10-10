Yargı 38. bölüm full izle | Kanal D Yargı 38. bölüm konusu ve linki

Yargı 38. bölüm full izle | Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 38. bölümü oldukça heyecanlı bitti. Seri katil Ceylin'i yakalayıp ne yapacak? Peki ama son bölümde neler yaşandı? Kanal D Yargı 38. bölüm konusu ve linki.

Yargı 38. bölüm full izle | Sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 38. bölümü oldukça heyecanlı bitti. Seri katil Ceylin'i yakalayıp ne yapacak? Peki ama son bölümde neler yaşandı? Kanal D Yargı 38. bölüm konusu ve linki.

Yargı 38. bölüm full izle

Kanal D ekranlarında her pazar yayınlanan Yargı dizisinin 38. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni bölüm konusu

Pars, kardeşi Neva'nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars'ın seçimi ne olacaktır?

Yargı'nın Neva'sı evlendi

Yargı dizisinde feci bir şekilde ölen Hakime Neva evlendi. Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile Başak Gümülcinelioğlu'nun düğünü; ailesi ve yakın dostlarının yer aldığı 300 kişilik sade bir düğünle taçlandırıldı. .