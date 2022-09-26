Yargı 36. bölüm İZLE - Kanal D Yargı son bölüm 36.bölüm konusu ve linki

Yargı 36. bölüm İZLE - Heyecanlı devam eden senaryosuyla ilgi odağı olan Yargı, yeni sezonda da reytinglerle yüz güldürüyor. Yargı'nın 36. bölümü yayınlandı. Dizinin konusu ve linkini sizler için derledik. Peki Kanal D Yargı son bölüm neler oldu? İşte detaylar...

Yargı 36. bölüm İZLE - Heyecanlı devam eden senaryosuyla ilgi odağı olan Yargı, yeni sezonda da reytinglerle yüz güldürüyor. Yargı'nın 36. bölümü yayınlandı. Dizinin konusu ve linkini sizler için derledik. Peki Kanal D Yargı son bölüm neler oldu? İşte detaylar...

Yargı 36. bölüm izle

Kanal D ekranlarında her pazar yayınlanan ve yeni sezona başlayan Yargı dizisinin 36.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yargı son bölüm konusu

Son bölümde Ceylin operasyonda şaşırtan bir durumla karşılaşıyor!

Neva'nın ölümü başta Pars olmak üzere büyük bir keder yaşatır. Katilini bulmak için dört bir koldan harekete geçen Ilgaz ve Eren, Ceylin için gönderilen nota odaklanırlar. Bu notu bırakan kişinin katil olma ihtimali yüksektir; fakat, bu plan Ceylin'in haberi olmadan işler. Bu da iki aşığı karşı karşıya getirmiştir. Tek görgü tanığı olan Mehmet Can da gözlerini açar ama, hiç beklenmedik bir olay yaşanır.

Tüm detaylar, soruların yanıtları ve daha fazlası, Yargı dizisinin 36.bölümünde saklı!