Yargı 33. bölüm full izle | Kanal D Yargı yeni bölüm tek parça full Hd izle (33.bölüm)

Yargı 33. bölüm full izle | Yargı'nın yeni bölümünde 'Ceylin, babası Zafer ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıyor!' başlığı dikkat çekiyor. Peki ama son bölüm olan 33. bölümde neler yaşandı? Kanal D Yargı yeni bölüm tek parça full Hd izle...

Yargı'nın yeni bölümünde "Ceylin, babası Zafer ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıyor!" başlığı dikkat çekiyor. Peki ama son bölüm olan 33. bölümde neler yaşandı? Kanal D Yargı yeni bölüm tek parça full Hd izle...

Yargı 33. bölüm full izle

Yargı dizisinin son bölümü olan 33. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni bölümde neler yaşandı?

Ceylin, Cüneyt'in anlattıkları karşısında büyük yıkım yaşıyor!

Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

Yargı Pars Seçkin nereli?

Mehmet Yılmaz Ak 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ak oyuncu ve oyun yazarıdır.