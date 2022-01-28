Yalnız Kurt yönetmeni kim? Yalnız Kurt dizisi yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve başrolleri kimler? Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı Yalnız Kurt dizisinin detayları merak ediliyor. Dikkat çekici bir konusu olan dizinin oyuncuları da göz dolduruyor. Peki ama Yalnız Kurt konusu nedir? Dizinin süresi, kanalı ve merak edilen detayları...

Yalnız Kurt yönetmeni kim? Yalnız Kurt dizisi yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve başrolleri kimler? Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı Yalnız Kurt dizisinin detayları merak ediliyor. Dikkat çekici bir konusu olan dizinin oyuncuları da göz dolduruyor. Peki ama Yalnız Kurt konusu nedir? Dizinin süresi, kanalı ve merak edilen detayları...

Yalnız Kurt Hakkında

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, ekonomik tetikçilik yapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt Yönetmeni

Aksiyon, Dram türündeki Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini Çağatay Tosun üstleniyor. Murat Koca ve Alper Erze'nin de senaristliğini yaptığı dizide Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay gibi ünlü isimler yer alıyor.

Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı dizinin süresi 120 dakika olarak belirlendi.

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Yalnız Kurt dizisinin konusu

Türkiyenin yakın tarihinden esinlenilerek Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelmesinden sonra yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. .