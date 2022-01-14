Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt hangi kanalda saat kaçta? Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı ve isminden dolayı da çok merak edilen Yalnız Kurt dizisinin tanıtımı yapıldı. Osman Sınav'ı yakından takip edenler dizinin hangi gün saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin detayları...

Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak? Yalnız Kurt hangi kanalda saat kaçta? Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı ve isminden dolayı da çok merak edilen Yalnız Kurt dizisinin tanıtımı yapıldı. Osman Sınav'ı yakından takip edenler dizinin hangi gün saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin detayları...

Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak?

Yalnız Kurt dizisinin hangi tarihte yayınlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

"Yetim kurtların hayatında başka yer yoktur!"

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

Yalnız Kurt hangi kanalda saat kaçta?

Yalnız Kurt dizisi ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak fakat günü ve saati şu an için kesinleşmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.