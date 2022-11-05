Yalnız Kurt 24. bölüm izle full ATV | Yalnız Kurt son bölüm tek parça izleme ekranı

Yalnız Kurt 24. bölüm izle full | ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni ve büyük bir çatışmanın eşiğinde olan Tim için yeni adımlar atıldı. Peki neler yaşandı? Yalnız Kurt son bölüm tek parça izleme ekranı ve konusu.

Yalnız Kurt 24. bölüm izle full | ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni ve büyük bir çatışmanın eşiğinde olan Tim için yeni adımlar atıldı. Peki neler yaşandı? Yalnız Kurt son bölüm tek parça izleme ekranı ve konusu.

Yalnız Kurt 24. bölüm konusu

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır. Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır.

Yalnız Kurt 24. bölüm izle

Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen dizi Yalnız Kurt'un 24. bölümü her hafta ynı gün yayınlanıyor. Cuma akşamları ekranlara gelen Yalnız Kurt'un son bölümü olan 24. bölümünü izlemek için linke tıklayın. YALNIZ KURT 24. BÖLÜM LİNKİ...