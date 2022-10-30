Yalnız Kurt 23. bölüm izle tek parça ATV'de | Yalnız Kurt son bölüm konusu ne, neler oldu?
Yalnız Kurt 23. bölüm izle | Doğan ayağına gelen kişilerden aldığı ismin peşine düşer. Yumurtacı denen kişiyi durdurmak için çabalar. Peki Yalnız Kurt son bölüm konusu ne, neler oldu? İşte dahası ve izleme ekranı...
2022-10-30 23:51:09
Yalnız Kurt 23. bölüm izle | Doğan ayağına gelen kişilerden aldığı ismin peşine düşer. Yumurtacı denen kişiyi durdurmak için çabalar. Peki Yalnız Kurt son bölüm konusu ne, neler oldu? İşte dahası ve izleme ekranı...
Yalnız Kurt 23. bölüm izle
ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un yeni bölümü olan 23. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...
Yalnız Kurt 23. bölüm özeti
Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.
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