Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterleri - Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını dizisi izle
Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterleri - İlk bölümüyle çok sevilen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları ve karakteri merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nereden izlenir? İşte tüm detaylar...
2022-09-30 17:52:42
Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterleri - İlk bölümüyle çok sevilen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları ve karakteri merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nereden izlenir? İşte tüm detaylar...
Yalı Çapkını oyuncuları
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide;
Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor.
Yalı Çapkını dizisi konusu
Antepli güçlü bir ailenin, sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olaylar işlenecek. Afra Saraçoğlu, Antep'te önemli bir aşiretin kızı ve ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir genci canlandıracak.
Yalı Çapkını dizisi karakterleri
Afra Saraçoğlu - Seyran
Mert Ramazan Demir - Ferit
Çetin Tekindor - Halis Ağa
Şerif Sezer - Hattuç
Gülçin Santırcıoğlu - İfakat
Emre Altuğ - Orhan
Gözde Kansu - Gülgün
Ersin Arıcı - Abidin
Beril Pozam - Suna
Doğukan Polat - Fuat
İrem Altuğ - Sultan
Öznur Serçeler - Asuman
Hülya Duyar - Şefika
Diren Polatoğulları - Kazım
Sezin Bozacı - Esme
Yiğit Tuncay - Latif
Buçe Buse Kahraman - Pelin
Cansu Fırıncı - İbrahim
Selen Özbayrak - Dicle
Umut Gezer - Yusuf
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