Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterleri - Yalı Çapkını konusu ne? Yalı Çapkını dizisi izle

Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterleri - İlk bölümüyle çok sevilen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları ve karakteri merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterleri - İlk bölümüyle çok sevilen Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları ve karakteri merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını dizisinin konusu ne? Yalı Çapkını dizisi nereden izlenir? İşte tüm detaylar... Yalı Çapkını oyuncuları Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor. Yalı Çapkını dizisi konusu Antepli güçlü bir ailenin, sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olaylar işlenecek. Afra Saraçoğlu, Antep'te önemli bir aşiretin kızı ve ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir genci canlandıracak. İLİŞKİLİ HABER Yalı Çapkını 1. bölüm izle | Star TV Yalı Çapkını ilk bölüm tek parça izle Yalı Çapkını dizisi karakterleri Afra Saraçoğlu - Seyran

Mert Ramazan Demir - Ferit

Çetin Tekindor - Halis Ağa

Şerif Sezer - Hattuç

Gülçin Santırcıoğlu - İfakat

Emre Altuğ - Orhan

Gözde Kansu - Gülgün

Ersin Arıcı - Abidin

Beril Pozam - Suna

Doğukan Polat - Fuat

İrem Altuğ - Sultan

Öznur Serçeler - Asuman

Hülya Duyar - Şefika

Diren Polatoğulları - Kazım

Sezin Bozacı - Esme

Yiğit Tuncay - Latif

Buçe Buse Kahraman - Pelin

Cansu Fırıncı - İbrahim

Selen Özbayrak - Dicle

Umut Gezer - Yusuf .