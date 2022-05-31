Üç Kuruş final bölümü izle | Show Tv Üç Kuruş 28. bölüm izle full | Üç Kuruş son bölüm tek parça full HD izle

Üç Kuruş final bölümü izle | Üç Kuruş dizisi erken final kararı alan dizilerin arasında yer alıyor. Peki ama son bölüm olan 28. bölümde neler yaşandı? Show Tv Üç Kuruş 28. bölüm izle full...

Üç Kuruş dizisi erken final kararı alan dizilerin arasında yer alıyor. Peki ama son bölüm olan 28. bölümde neler yaşandı? Show Tv Üç Kuruş 28. bölüm izle full...

Üç Kuruş final bölümü izle (28. bölüm)

Üç Kuruş dizisinin final bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Efe'nin Kartal'la birlikte başlattığı ve son perdeyi açan planı gerçekleştirmeleri kolay olmayacaktır. Kartal'ın içeri girer girmez çıkardığı olay ikisinin de beklemedikleri anda Kılıç'ın kucağına düşmelerine neden olur. Bu olay Efe'yi öfkelendirir ve Kartal'la tartışmaları her ikisinin de geçmişlerini sorgulamalarını sağlar. Kolay pes etmeyen Kartal, Çetin'den destek aldığı yeni bir planla koğuşun karşısına çıktığında Kılıç'a büyük bir sürpriz son hazırlar. Kartal ve Kılıç'ın son hesaplaşması herkesin nefesini kesecektir.