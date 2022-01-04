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Üç Kuruş 10. bölüm tek parça full izle | Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman?

Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman? Son bölümünde heyecanlı bir yerde biten Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyicisiyle farklı bir bağ kuran dizinin yeni oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli'nin de olacağı tahmin ediliyor. Peki ama Üç Kuruş dizisinin son bölümü ne zaman yayınlandı? Üç Kuruş ne zaman hangi tarihte ekrana gelecek? İşte Üç Kuruş 10. bölüm detayları...

3 Saat Önce
2022-01-04 17:47:50
Üç Kuruş 10. bölüm tek parça full izle | Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman?

Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman? Son bölümünde heyecanlı bir yerde biten Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyicisiyle farklı bir bağ kuran dizinin yeni oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli'nin de olacağı tahmin ediliyor. Peki ama Üç Kuruş dizisinin son bölümü ne zaman yayınlandı? Üç Kuruş ne zaman hangi tarihte ekrana gelecek? İşte Üç Kuruş 10. bölüm detayları...

Üç Kuruş 10. bölüm tek parça full izle

Üç Kuruş dizisinin 10. bölümü henüz yayınlanmadı. Yılbaşı tatili nedeniyle ara verilen dizinin yeni bölümü yayınlandığında haber sitemizden detayları ve linki bulabilirsiniz. Peki ama bir önceki bölümde dizide neler olmuştu? İşte son bölüm detayları...

Üç Kuruş dizisinin son bölümünde; Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

Üç Kuruş 10. bölüm ne zaman?

Her pazartesi izleyicisiyle buluşan Üç Kuruş dizisi ocak ayının ilk haftasında yyaınlanmasa da 10 Ocak Pazartesi günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

Dizi ekibi tarafından henüz net bir açıklama yapılmadığı için net tarih verilemese de 10 Ocak'ta izleyici yeni bir bölümü bekliyor.

Bütün dizilerin ara verdiği bu iki hafta içerisinde Üç Kuruş dizisi de 2 haftalık bir tatil verdiyse 17 Ocak akşamı yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacaktır.

Show TV Yayın Akışı

18:45 Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası

21:45 Apex: Ölüm Adası

23:45 Kana Kan: Hesaplaşma

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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