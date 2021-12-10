Üç Kuruş dizisinin sevenleri sosyal medyadan, Aras Bulut İynemli'yi de dizide görmek istediklerini dile getiriyorlardı. Peki ama sosyal medya etkileşimlerinden sonra Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna girecek mi? İşte Aras Bulut İynemli güncel haberleri...

Kısa süre önce başlayan Üç Kuruş dizisi sevenleri, kadroda Aras Bulut İynemli'yi görmek istediklerini sık sık dile getiriyordu.

Aras Bulut İynemli "Üç Kuruş" kadrosuna mı katılıyor?

Oyunculuğu çok sevilen Aras Bulut'un, Üç Kuruş dizisine katılacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Çukur dizisinin ardından 2 kez teklif götürüldü ve İynemli ikinci teklifi kabul etti.

Farklı bir film projesi olan oyuncunun 10. bölümde kadroya dahil olacağı öne sürüldü. Aynı zamanda dizide sadece 4 bölüm oynayacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Aras Bulut İynemli Kimdir?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusu. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.[1]

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016 - 2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017 - 2021 yıllarında Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmıştır.

2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde ''Memo'' karakterini canlandırmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.