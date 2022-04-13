Üç Kız Kardeş dizisinin 8. bölüm full izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm (8.bölüm) tek parça izle

Üç Kız Kardeş dizisinin 8. bölüm full izle | Sevilen uyarlama dizi Üç Kız Kardeş tüm hızıyla devam ediyor. Eski bir tarihte geçen dizinin son bölümü oldukça merak uyandırıcıydı. Peki ama Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş 8. bölüm tek parça full HD izle...

Sevilen uyarlama dizi Üç Kız Kardeş tüm hızıyla devam ediyor. Eski bir tarihte geçen dizinin son bölümü oldukça merak uyandırıcıydı. Peki ama Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş 8. bölüm tek parça full HD izle...

Üç Kız Kardeş dizisinin 8. bölüm full izle

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Üç Kız Kardeş 8. bölümde neler oldu?

Somer, Mine'nin yanında Nihat'ı görünce ipleri tamamen koparıyor ve tüm ilgisini Türkan'a odaklıyor!

Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor.

Derya, Hakan'la birlikte okul çıkışı geç saate kadar vakit geçirir. Ancak evdekilerin Derya'dan haber alamaması ortalığı karıştırır. Derya'nın başına buyruk halleri Nesrin ve Sadık'ı zor duruma düşürür. Dönüş, Derya'nın evde olmadığının anlaşılmaması için büyük çaba sarf eder. Derya, Mesut'un sayesinde Dönüş'ün yaptığı kardeşlik görevinden haberdar olur. Dönüş'ün yanına giden Derya, kardeşiyle tekrar eskisi gibi olur ve aralarındaki buzlar erir.

Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçiyor. Türkan, Mine'nin Somer'e yazdığı sırlarla dolu mektubu okuyacak mı?

Mine diziden mi çıkıyor?

Somer'e bir mektup yazan Mine, ona mektubu ulaştırmak için İrfan'dan yardım istedi; ardından da eşyalarını toplayarak evden çıktı. Eşine gelen mektubu alan Türkan ise akşam yoldayken zarfı ona teslim etti. Otele gittiklerinden mektubu açan Somer, Türkan gelince okuyamadı ve mektubu sakladı.

Mektupta ne yazıyor? Mine diziden mi ayrılıyor? Bütün yanıtlar yeni bölümde...