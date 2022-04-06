DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”
Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor
2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklandı: Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler?
Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor
NFT ile ruhunu 350 dolara sattı
Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak?
Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
İslam Memiş’ten çok konuşulacak tavsiye
Ruslara ait 13 yata daha el koyuldu
Bulgaristan’dan Rusya’ya sürpriz destek
Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyime ne kadar zam gelecek?

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölümü | Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle

Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölümü | Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle

Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izlemek isteyenler diziyi araştırıyor. Yeni bölümde izleyicisini şaşırtan dizinin özeti de merak konusu oldu. Peki ama Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-06 15:38:51
Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölümü | Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle

Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izlemek isteyenler diziyi araştırıyor. Yeni bölümde izleyicisini şaşırtan dizinin özeti de merak konusu oldu. Peki ama Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş 7. bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle her salı günü buluşan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünü izlemek için linke tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kız Kardeş 7.bölüm özeti

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düşecektir. Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Mine'yi evden apar topar uzaklaştıran kişi ise Özer olur. Rüçhan, Türkan'ın Mine'yle karşılaşmaması için genç kızı yine öfkeyle azarlar. Diğer taraftan Mine gözyaşları içinde yaşadıklarını Türkan'a anlatır. O sırada Mine'nin yanına gelen Nihat, Türkan'ın gerçeği öğrenmesine engel olur. Somer ise telaşla Türkan'a ulaşmaya çalışır.

Somer, Mine'yi terk ettikten sonra Türkan'la daha da yakınlaşır. Ancak Mine, Somer'in peşini bırakmaz ve sürekli arar. Mine'yi sevmediğini söyleyen Somer, sadece bebeği için onunla görüşeceğini söyleyince Mine, kıyameti koparır. Mine ve Somer arasında büyük gerginlik yaşanır. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olur. Türkan ve Somer'i el ele gören Mine, bu duruma daha fazla dayanamaz. Somer'le konuşmayı başarır ancak tartışma alevlenir. Mine, Somer'in sözlerinin ardından kalabalığın ortasında bayılır ve eski eşi Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırır. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler, şoke etkisi yaratır.

Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle

Dizinin Youtube'da tek parça olarak değil, kesitler halinde bölümleri yayınlandı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş