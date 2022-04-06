Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izle | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölümü | Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle

Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izlemek isteyenler diziyi araştırıyor. Yeni bölümde izleyicisini şaşırtan dizinin özeti de merak konusu oldu. Peki ama Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş dizisinin 7. bölümünü izlemek isteyenler diziyi araştırıyor. Yeni bölümde izleyicisini şaşırtan dizinin özeti de merak konusu oldu. Peki ama Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş 7. bölüm tek parça izle

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM LİNKİ...

Üç Kız Kardeş 7.bölüm özeti

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düşecektir. Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Mine'yi evden apar topar uzaklaştıran kişi ise Özer olur. Rüçhan, Türkan'ın Mine'yle karşılaşmaması için genç kızı yine öfkeyle azarlar. Diğer taraftan Mine gözyaşları içinde yaşadıklarını Türkan'a anlatır. O sırada Mine'nin yanına gelen Nihat, Türkan'ın gerçeği öğrenmesine engel olur. Somer ise telaşla Türkan'a ulaşmaya çalışır.

Somer, Mine'yi terk ettikten sonra Türkan'la daha da yakınlaşır. Ancak Mine, Somer'in peşini bırakmaz ve sürekli arar. Mine'yi sevmediğini söyleyen Somer, sadece bebeği için onunla görüşeceğini söyleyince Mine, kıyameti koparır. Mine ve Somer arasında büyük gerginlik yaşanır. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olur. Türkan ve Somer'i el ele gören Mine, bu duruma daha fazla dayanamaz. Somer'le konuşmayı başarır ancak tartışma alevlenir. Mine, Somer'in sözlerinin ardından kalabalığın ortasında bayılır ve eski eşi Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırır. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler, şoke etkisi yaratır.

Üç Kız Kardeş 7. bölüm Youtube'dan izle

Dizinin Youtube'da tek parça olarak değil, kesitler halinde bölümleri yayınlandı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .