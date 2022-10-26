Üç Kız Kardeş 23. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça (25 Ekim) izle

Üç Kız Kardeş 23. bölüm izle | Bebeğini vermek istemeyen Mine yeni planlar kurar. Peki Üç Kız Kardeş'in son bölümünde neler olur? 25 Ekim günü yayınlanan Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle!

Üç Kız Kardeş 23. bölüm izle | Bebeğini vermek istemeyen Mine yeni planlar kurar. Peki Üç Kız Kardeş'in son bölümünde neler olur? 25 Ekim günü yayınlanan Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle!

Üç Kız Kardeş 23. bölüm özeti

Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer'den yana kullanır. Mine ile ilgili duyduğu her şeyden ötürü Somer'le yüzleşmek isteyen Türkan, Somer'i kendi kendine dökülmesi için kenara sıkıştırır. Türkan'ın bu hallerini Somer hamileliğine yorar.

Türkan'ın ısrarlarıyla Somer eteğindeki taşları boşaltır ve ikili yüzleşir.

Mine, Somer ve Türkan'ın nerede olduklarını araştırır. Mine, bebeğinin sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından alınacağını bir şekilde öğrenmiş olur.

Üç Kız Kardeş 23. bölüm izle

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