Üç Kız Kardeş 22. son bölümünü izle | Üç Kızkardeş dizisin 22. bölüm izle full Kanal D

Üç Kız Kardeş 22. son bölümünü izle | Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 22. bölümü yayınlandı. Seyircilerin yakından takip ettiği, 18 Ekim Salı günü ekranlara gelen dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Dizinin linki ve özetini sizler için derledik.

Üç Kız Kardeş 22. son bölümünü izle | Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 22. bölümü yayınlandı. Seyircilerin yakından takip ettiği, 18 Ekim Salı günü ekranlara gelen dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Dizinin linki ve özetini sizler için derledik.

Üç Kız Kardeş 22. son bölümünü izle

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Üç Kız Kardeş 22. bölüm özeti

Türkan, Somer ve Mine'nin konuşmalarına şahit olur. Konuşmalara, Kiraz'ın Somer'in bebeği olduğunu öğrenir. Duyduklarıyla yüzleşmek Türkan'ı bir hayli zorlar. Türkan kendi başına duyduklarını içine sindirmek için evden uzaklaşmaya karar verir.

Türkan, sindirmeye çalıştığı duygularıyla boğuşurken Sevilay'a denk gelir. Sevilay ve Türkan, birbirlerinin kim olduğundan habersiz bir şekilde kadınca duygularını paylaşır.

Bir önceki bölümde neler olmuştu?

Bir önceki bölümde Mine'nin artanlı lohusalık depresyonu Kiraz'a zarar vermeye başlar. Rüçhan Mine'nin hareketlerini kontrol altına tutmaya çalışır. Türkan'ın hamileliğinin ilk günleri de geçmektedir